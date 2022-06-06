في ثاني واقعة غريبة خلال أيام.. توقيف ثور قتل صبيا في جنوب السودان

حجزت شرطة جنوب السودان ثورا وأوقفت صاحبه بعد أن قتل صبيا يبلغ من العمر 12 عاما، بعد أيام فقط من الحكم على كبش بالسجن ثلاث سنوات في معسكر للجيش بتهمة القتل.

وقالت الشرطة إن الثور الذي كان يجر محراثا كان يسير بالقرب من مزرعة في ولاية البحيرات وسط البلاد، الأسبوع الماضي عندما هاجم الطفل فقتله على الفور.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيليا مابور إن "الثور قيد الاعتقال الآن في مركز للشرطة في مقاطعة رومبيك المركزية، وتم نقل الصبي إلى المستشفى لتشريح الجثة وتم نقله إلى المنزل لدفنه".

ويأتي الهجوم بعد أقل من شهر إلقاء القبض على خروف في مقاطعة رومبيك الشرقية بولاية البحيرات وفرض غرامة على مالكه، بعد أن اعتدى على امرأة تدعى أضيو شابينق (45 عاما)، ولقيت حتفها إثر ذلك.

المصدر: "الإندبندنت"