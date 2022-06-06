ناشط يتجول في شوارع لوس أنجلوس ببدلة مصنوعة من القمامة

حول الناشط البيئي روب غرينفيلد إحصائية لوكالة حماية البيئة تقول إن الشخص العادي يمكنه تحويل ما يصل إلى 5 أرطال من القمامة يوميا إلى بدلة من القمامة استعرضها في الشارع.

وابتكر بدلة تعرض ما يعادل شهرا من القمامة الشخصية وعرضها في شوارع لوس أنجلوس، وقال غرينفيلد إنه كان يرتدي البدلة في كل مرة يغادر فيها منزله، وبحسب ما ورد كان يرتدي 100 رطل من القمامة بحلول نهاية الشهر.

وكان مواطن كارولينا الشمالية يعيش في بيئة خضراء لسنوات، ويعزز مصادر الغذاء المستدامة ونمط حياة "شبه خال من النفايات".

و تُظهر جهوده الأخيرة ما يتم التخلص منه، لكنه يأمل أن يتم إعادة تدوير رسالته، لمحاربة استهلاك القمامة بشكل كبير.

المصدر:CNN