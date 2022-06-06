شابة أمريكية تجني من بيع عرق "منطقة حساسة" 25 ألف دولار في أسبوع!

يبتكر العديد من الأشخاص طرقا بديلة لكسب المال بهذه الأيام بخلاف الوظيفة المعتادة، حيث توصلت المؤثرة ستيفاني ماتو إلى واحدة من أكثر الطرق الفريدة لجني الأموال، عبر بيع عرق ثديها.

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وبحسب صحيفة "دايلي ستار"، بدأت ستيفاني (30 عاما)، ببيع عرق ثديها في علب للجماهير، إذ أنها تكسب منه مردودا كبيرا، يبلغ 500 دولار (400 جنيه إسترليني) لكل زجاجة.

وكانت ستيفاني، التي اعتادت بيع "ريحها" في زجاحة، قد شاركت أسرار عملها على حسابها في "تيك توك"، وأخبرت متابعيها أنه يمكن لأي شخص القيام بذلك.

وقالت: "كل ما تحتاجه هو الزجاجات، والشمس، والجلوس مثل شجرة القيقب لساعات!" إذ أنها بعد التعرق، تضع ستيفاني العرق في قوارير صغيرة تبيعها للمعجبين.

وفي مقطع فيديو آخر، تحدثت عن سعر عبوات العرق، وهي 500 دولار، وفي مقطع آخر، كاشفت أنها حصلت على 50 طلبا في أسبوع واحد، وهذا يعني أنها جنت 25000 دولار (20000 جنيه إسترليني) مقابل الجلوس في الشمس لبضع ساعات.

وحققت ستيفاني، وهي شابة أمريكية، في وقت سابق، نجاحا بين عشية وضحاها في بيع "الريح في زحاحة" للجماهير من خلال موقعها التجاري "Unfiltrd"، حيث كشفت عبر منشور في "إنستغرام" أنها قررت وضع "ريحها" في السوق "بسبب الطلب الشعبي".

ومع ذلك ، أخبرت متابعيها أنه يمكنهم شراء عبوات غازات البطن على منصتها الإعلامية "Unfiltrd" فقط لعشرة أيام"، بينا أشارت في "تيك توك" إلى أنها حققت أكثر من 50000 دولار (40.000 جنيه إسترليني) في أسبوع واحد من المشروع.

المصدر: "ديلي ستار"