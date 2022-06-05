 
مباشر

الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد خضوعها لعمل جراحي في جنيف

متفرقات

الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد خضوعها لعمل جراحي في جنيف
RT / www.instagram.com/yasminabdelaziz_
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t69u

عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى مصر مساء يوم الأحد بعد أن خضعت لعمل جراحي في جنيف، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة تطلبت خضوعها للجراحة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أثارت قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لوعكة صحية شديدة، وطلبها من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير وتعود لمحبيها في أقرب وقت.

وأفاد موقع "القاهرة 24"نقلا عن مصادر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خضعت لبعض الفحوصات الطبية خارج مصر، كما أكدت المصادر ذاتها أن الأطباء حرصوا على ضرورة خضوعها لعملية جراحية بعد الاطلاع على نتيجة الفحوصات.

وكانت شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها بصورة لها، ظهرت فيها على سرير داخل أحد المستشفيات، وهي تخضع لبعض التحاليل، مطالبة الجميع بعدم إهمال صحتهم، مشيرة إلى أن الصحة من أكبر النعم الموجودة في حياة الإنسان.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد خضوعها لعمل جراحي في جنيف

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا