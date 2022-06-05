الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد خضوعها لعمل جراحي في جنيف

عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى مصر مساء يوم الأحد بعد أن خضعت لعمل جراحي في جنيف، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة تطلبت خضوعها للجراحة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أثارت قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لوعكة صحية شديدة، وطلبها من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة على خير وتعود لمحبيها في أقرب وقت.

وأفاد موقع "القاهرة 24"نقلا عن مصادر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خضعت لبعض الفحوصات الطبية خارج مصر، كما أكدت المصادر ذاتها أن الأطباء حرصوا على ضرورة خضوعها لعملية جراحية بعد الاطلاع على نتيجة الفحوصات.

وكانت شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها بصورة لها، ظهرت فيها على سرير داخل أحد المستشفيات، وهي تخضع لبعض التحاليل، مطالبة الجميع بعدم إهمال صحتهم، مشيرة إلى أن الصحة من أكبر النعم الموجودة في حياة الإنسان.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري