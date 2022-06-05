سعودي يثير جدلا واسعا بعد توجيهه رسالة لأمبر هيرد إثر خسارتها قضية التشهير (تسجيل صوتي)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لشاب يتحدث باللهجة السعودية يعرض الزواج على النجمة الأمريكية أمبر هيرد الزوجة السابقة للنجم العالمي جوني ديب.

وعرض الشاب السعودي الزواج على أمبر هيرد بعد خسارتها قضية التشهير ضد النجم الأمريكي جوني ديب.

وانتشر المقطع الصوتي للشاب الذي لم يكشف عن اسمه، وهو يواسي أمبر هيرد قائلا: "أمبورتي.. خلاص الدنيا قفلت بوجهك.. أصبحت مكروهة وعرضة للتنمر من قبل الجميع.. ما عندك غيري قررت أتزوجت وأستر عليكي".

وذكر الشاب السعودي في التسجيل الصوتي: "أنا أفضل الشايب الي كنت معه (في إشارة إلى جوني ديب)".

وحكم القضاء الأمريكي لصالح الممثل جوني ديب في دعوى تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، ومنحته تعويضا بقيمة 15 مليون دولار تعويض.

كما حكم القضاء على ديب بدفع مليوني دولار تعويضا لأمبر بتهمة التشهير.

وأعربت أمبر عن خيبة أمل "تفوق الوصف" إزاء الحكم في القضية، فيما قال ديب إن الحكم "أعاد الحياة له".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي