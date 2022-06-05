الملكة إليزابيث تكشف لأول مرة ما بداخل حقيبتها مع شخصية مشهورة (فيديو)

كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حسها الفكاهي بمقطع فيديو ظهرت فيه مع شخصية الدب "بادينغتون" الكرتونية في قصر باكينغهام.

وشاركت إليزابيث الدب بادينغتون في فيلم قصير تم عرضه قبل بدء حفل موسيقي ضخم احتفالا بمرور 70 عاما لها على العرش، إذ ظهرت وهي تتناول الشاي معه في القصر، قبل أن تكشف له عما يوجد داخل حقيبة يدها، وهو لغز تساءل عنه الكثيرون على مدار السنوات.

وأخبر الدب الكرتوني الملكة كيف أنه يحتفظ دائما بمخزون احتياطي من شطائر مربى البرتقال معه، ورفع قبعته الحمراء ليكشف عن ذلك المخزون.

بينما أظهرت إليزابيث حسها الفكاهي، وقالت: "وأنا كذلك"، وفتحت حقيبتها لتكشف عن مخزونها الخاص من الشطائر.

بدوره علق قصر باكنغهام على الفيلم القصير، وقال: "جلالتها معروفة بروح الدعابة، لذا فلا عجب أنها قررت المشاركة في مشهد الليلة".

وأضاف: "كان هناك اهتمام بعملية التصوير والرسوم المتحركة، وكانت فرصة دعوة دب مشهور لتناول الشاي ممتعة للغاية".

نشر حساب العائلة المالكة البريطانية مقطعاً مصوراً لـ #الملكة_إليزابيث، وهي تحتسي الشاي مع الدب بادينغتون خلال استضافتها له بالتزامن مع احتفالات اليوبيل البلاتيني #نكمن_في_التفاصيلpic.twitter.com/WxrxW8g9UO — Independent عربية (@IndyArabia) June 5, 2022

المصدر: "إندبندنت عربية"