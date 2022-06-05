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رصد طائر أبو قير النادر في الصين

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رصد طائر أبو قير النادر في الصين
Gettyimages.ru
رصد طائر نادر في الصين
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عثر حراس الغابات في الصين على طائر أبو قير الشرقي المرقط في محمية طبيعية بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي البلاد.

ويعتبر هذا الطائر مدرجا على قائمة الحماية على المستوى الوطني وهو طائر نادر الوجود في الصين.

وتُظهر الصور التي التقطها حراس الغابات طائر أبو قير يطعم فراخه في كهف صغير بالقرب من جرف كارستي في محمية لانغور الطبيعية الوطنية في مدينة تشونغ تسوه.

وقال خبراء إن الطائر المذكور سيختار بناء أعشاش في ثقوب في الأشجار الطويلة أو في كهوف مجوفة على الجروف، ومن ثم يقوم بختم الأعشاش بالطين، تاركا ثقبا واحدا فقط للإطعام.

وصرح نائب مدير مكتب مركز إدارة المحمية خه هوي جيون "حتى الآن، تم تسجيل 24 طائر أبو قير الشرقي في المحمية، بينما ستُساعد لقطات تربية فراخه على تعزيز حماية ومراقبة هذا النوع".

رصد طائر أبو قير النادر في الصين
Gettyimages.ru

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية

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