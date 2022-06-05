المغرب.. خروج سلحفاة ضخمة على شاطئ "ميامي" شمال المملكة (فيديو)

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو لسلحفاة سوداء اللون علقت بشاطئ "ميامي" ببني أنصار القريب من مدينة الناظور بشمال المملكة.

وعادة ما تشهد منطقة سواحل الريف مثل الحالات والتي تؤدي إلى نفوق بعض السلاحف والفقمات والحيتان والأحياء البحرية.

وحددت مصادر محلية تاريخ خروج السلحفاة إلى الشاطئ في يوم الجمعة 3 يونيو الجاري، ولم يسجل أي تدخل من قبل السلطات، بالرغم من كون الشاطئ يعرف حركة بالمصطافين والصيادين على مدار السنة.

ولا يعرف إلى الآن مصير السلحفاة، وهل تمت مساعداتها للعودة إلى مياه البحر أو أنها استطاعت من تلقاء نفسها التجديف كما يظهر في الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + مواقع التواصل الاجتماعي