المغرب يطلق حملة لإعادة توطين القرد "زعطوط" في أول تجربة بالعالم

أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالشراكة مع جمعية الدفاع عن الحيوان في المغرب خطة لإعادة توطين قرد المكاك البربري المعروف بـ"زعطوط" بغابات المتنزه الوطني لتازكة بإقليم تازة.

وترتكز هذه العملية، بحسب القائمين عليها، على إطلاق 35 من القردة من صنف المكاك البربري بموطنها الأصلي في غابات تازة، لتعيش حياة برية جديدة بين أحضان الطبيعة، وهي قردة كانت تأويها قرية الأحلام بمدينة المحمدية، وحديقة الحيوانات بالرباط، بعد أن تمت مصادرة أغلبها، على مراحل، من طرف مصالح الجمارك حين كان أصحابها يستعدون لتهريبها إلى الخارج.

وقال إبراهيم الإسماعيلي، مدير المتنزه الوطني لتازكة أن مشروع إعادة توطين قرد المكاك البربري بغابات تازة يعد الأول من نوعه بالمغرب والعالم، مبرزا أن هذا الصنف الفريد من القردة الذي يعيش في شمال إفريقيا، وعلى الخصوص في المغرب، تعرض للانقراض في مجموعة من مواطنه الأصلية، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الشرقية للأطلس المتوسط.

المصدر: هسبريس