 "Daily Mail" متهمة بتلفيق قصة تشويقية كاذبة حول كيم كاردشيان

انتشر خبر رفض طلب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان حضور حفل اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على المواقع الإخبارية في بريطانيا بعد أن نشرت صحيفة ديلي ميل الخبر.

وزعمت صحيفة ديلي ميل أن كارداشيان أرادت الذهاب إلى الحفلة البلاتينية مع العائلة المالكة ولكن تم رفض طلبها، وأنكر مدير أعمالها القضية، وحذفت الصحيفة الخبر بعد تصريح مدير اعمال كاردشيان الذي أعلن ان نجكة الواقعكانت في المدينة لأسباب غير ذي صلة بالحدث الملكي.

وأخبر مدير كارداشيان الصفحة السادسة أن كيم "لم تطلب حتى الذهاب" إلى الحدث وعادت إلى لوس أنجلوس الأربعا، قبل أحداث اليوبيل، لتصوير غلاف مخطط مسبقا.

وأخبر مصدر الصفحة السادسة أن كارداشيان كانت في لندن لدعم ديفيدسون، الذي كان يعمل في "مشروع سري" هناك. كما علق ممثل لديفيدسون على الصفحة السادسة قائلا "لا حقيقة" لتقرير اليوبيل البلاتيني.

وزعمت صحيفة ديلي ميل أن مصدرا خاصا قال إن كارداشيان كانت "مصممة للغاية على الحضور" لدرجة أنها "تحاول الحصول على التذاكر بوسائل أخرى، بل إنها قالت إنها لا تمانع إذا كانت التذاكر" ليست لكبار الشخصيات ".

وأضاف مصدر ديلي ميل المزعوم "نادرا ما يتم رفض كيم لحضور أي حدث ، لذلك كان هذا مفاجئا للغاية، كيم وبيت يحبان العائلة المالكة ويريدان حقا أن يكونا جزءا من هذا الاحتفال الخاص".

المصدر: elle