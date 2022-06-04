كيم كاردشيان تكشف عن سبب من أجله "قد تأكل البراز"!

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت النجمة الأمريكية، كيم كاردشيان، إنها قد تأكل البراز كل يوم إذا كان ذلك سيجعلها تبدو أصغر سنا.

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وفي تقرير نشرته "نيويورك تايمز" بعنوان "خط كيم كارداشيان الجديد للعناية بالبشرة ليس من أجل المقلعين"، قالت كيم كارداشيان خلال مقابلة في مكتبها الضخم: "سأجرب أي شيء".

وأضاف تقرير "نيويورك تايمز": يضم استوديو كيم صورا، وصالة عرض، وغرفة فيديو، ومكاتب للموظفي، ومكتبها الشخصي، وغرفة ساحرة (حيث تستعد للتصوير)، وغرفة نموذجية (حيث تستعد العارضات للتصوير)، وغرفة اجتماعات، مسرح وأكثر"، فيما نقلت الصحيفة عن كيم قولها: "إذا أخبرتني أنني يجب أن أتناول البراز كل يوم وسأبدو أصغر سنا، فقد أفعل ذلك..أنا فقط قد".

وأضاف التقرير: "حتى الآن، ليس البراز أحد المكونات في خط العناية بالبشرة الجديد للسيدة كارداشيان..لكن فيتامين سي وحمض الهيالورونيك والنياسيناميد والجليكوليك وحمض اللاكتيك وزبدة الشيا والسكوالين من بين المكونات التقليدية التي ستجدها في "SKKN by Kim"، التي ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر..منتجات العناية بالبشرة هي الأولى للسيدة كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاما..(في السابق ، باعت العطور والمكياج من خلال KKW Beauty و KKW Fragrance، وكلاهما منتهي الصلاحية)..منتجاتها التسعة الأولى هي مرآة لنظامها الخاص، وهو شامل بالفعل".

المصدر: "نيويورك تايمز"