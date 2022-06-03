ملياردير أردني بين 12 عربيا بقائمة فوربس 2022

حل الملياردير أردني الأصل رمزي مسلّم في المرتبة الخامسة بين 12 مليارديرا عربيا في تصنيف قائمة "فوربس" للمليارديرات لعام 2022، بصافي ثروة بلغ 4 مليارات دولار.

ووفق "فوربس" فإن مسلّم هو مهاجر من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وعمل سابقا في "جي بي مورغان" وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة.

كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون.

وبحسب القائمة ارتفعت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرا من أصول عربية بنسبة 9 بالمئة إلى 168.6 مليار دولار منذ إطلاق قائمة "فوربس" للمليارديرات لعام 2022 في أبريل.

المصدر: "عمون"