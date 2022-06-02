شكوك تحوم حول تمساح.. مقتل أربعيني أثناء محاولته العثور على قرص فريسبي في بحيرة فلوريدا

أعربت شرطة فلوريدا عن شكوكها بأن يكون تمساح قد قتل رجلا نزل أحد الأنهار بحثا عن قرص فريسبي كان يلهو به.

وذكر بيان صحفي صادر عن قسم شرطة لارغو بولاية فلوريدا الأمريكية أن رجلا يبحث في بحيرة فلوريدا عن طبق فريسبي ربما يكون قد مات نتيجة لهجوم تمساح محتمل.

وقال مسؤولون إن الضحية التي حددت السلطات على أنها شون ماكجينيس البالغ من العمر 47 عاما، تم اكتشافها على طول ساحل بحيرة تايلور في لارغو بولاية فلوريدا من قبل أحد المارة وهو يمشي مع كلبه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ويعتقد المحققون أن الضحية كان يبحث عن طبق فريسبي في وقت ما خلال الليل عندما هاجمه تمساح.

وجاء في البيان أنه "بينما سيحدد الطبيب الشرعي السبب الدقيق للوفاة، كان من الواضح أن ماكجينيس أصيب بجروح تتعلق بالتماسيح في البحيرة".

وبحسب الإدارة في تيلور بارك، كان معروفا أن ماكجينيس يتردد على المنتزه ويدخل البحيرة متجاهلا لافتات "ممنوع السباحة"، حسبما ذكرت السلطات.

وقال أحد الشهود للمحققين أن الضحية كان يعرف في المنطقة ببيع الأقراص إلى الأشخاص داخل الحديقة، وتم العثور على جثته على بعد بضعة أقدام من قرص في الماء.

وتم القبض على اثنين من التمساح ليلة الثلاثاء ومع ذلك لم تكشف عمليات التشريح عن أي دليل على تورطهم، حسبما أفادت المتحدثة باسم لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية في فلوريدا فورست روتشيلد في بيان يوم الأربعاء.

وذكر البيان أن المسؤولين سيواصلون مراقبة تماسيح إضافية في المنطقة.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية