مصر.. ضبط قرد هارب على شباك حمام السيدات بحديقة عامة

أعاد فريق مشترك، من المتخصصين في الطب البيطري والشرطة المصرية، القرد الهارب المملوك لمدير مدرسة بعد العثور عليه في إحدى الحدائق العامة بمنطقة مصر الجديدة.

وعثر فريق البحث المكلف بإعادة القرد الهارب عليه داخل إحدى الحدائق العامة أثناء توقفه على فرع شجرة ملاصق لحمام سيدات داخل الحديقة والقريبة من منزل صاحبه، والذي أبلغ شرطة النجدة فور هروب القرد من القفص.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من مدير مدرسة يفيد بهروب قرد من قفصه، من منزله بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الطب البيطري وقسم مصر الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق متخصص لإعادة القرد الهارب.

وبعد يومين من بلاغ النجدة تم العثور على القرد الهارب داخل إحدى الحدائق العامة يقف على غصن شجرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادته لصاحبه.

المصدر: "القاهرة 24"