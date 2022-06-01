شبيهة إيطالية للممثلة دنيا سمير غانم.. فمن هي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالحديث عن صورة تم تداولها بشكل واسع، تظهر شبيهة للممثلة المصرية دنيا سمير غانم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي تظهر الشبه بين دنيا سمير غانم و لاعبة فريق يوفينتوس الإيطالي لكرة القدم النسائية، اللاعبة الإيطالية سارة جاما، التي تبلغ من العمر 33 سنة.

وجاء في تعليقات رواد مواقع التواصل: يوفنتوس تعاقد مع دنيا، ويخلق من الشبه أربعين.

ساره جاما شبيهة #دنيا_سمير_غانم تعيش في إيطاليا .. و فعلا يخلق من الشبه اربعين pic.twitter.com/VJ1e5Zsc5g — نجوم السيما (@al33093846_ali) June 1, 2022

وتصدر اسم الممثلة دنيا سمير غانم تريند "تويتر" و"فيسبوك" في الأيام الماضية بعد نشرها صور جديدة على"إنستغرام" ظهرت بإطلالة مختلفة عما تعود عليها المتابعون، وتشكرت متابعيها بعد أن تخطت رقم 14 مليون متابع على "إنستغرام".

وأعلنت دنيا سميرغانم عن استعدادها للعودة إلى الساحة الفنية بعد استراحة دامت لمدة عام إثر وفاة والديها ومرورها بحالة نفسية صعبة، وتخوض تجربة المسرح للمرة الأولى إذ تم الإعلان عن تجهيزات لمسرحية كوميدية جديدة للفنان علي ربيع وستضم عددا من النجوم مثل شيماء سيف وبيومي فؤاد.

المصدر: RT+Social media