بالفيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول

شاهد.. سقوط عامل من مكان عمله إلى صالة أعراس



فيديو متداول يرصد لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول المشاركين في حفله العرس.