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بالفيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول

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بالفيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس.

ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.

المرصد: yenisafak

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