بالفيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس.
ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.
شاهد.. سقوط عامل من مكان عمله إلى صالة أعراس— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 31, 2022
فيديو متداول يرصد لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول المشاركين في حفله العرس.
المرصد: yenisafak