أمريكية تصدم عدة سيارات وتلقي أفعى مزيفة على الشرطة خلال محاولتها الهرب

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم القبض على امرأة بعد اصطدامها بعدة سيارات وإلقاء ثعبان مزيف على رجال الشرطة في محاولة للفرار من نقطة مرور في مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا.

وحسب المعلومات فإن السيدة داون لابارد (54 عاما) تواجه تهما متعددة، بما في ذلك أربع تهم بالاعتداء على ضابط شرطة والفرار والتملص.

ووفقا للمحققين، بدأت المطاردة عندما صدمت المشتبه بها عمدا إحدى سيارات مكتب شرطة مقاطعة مارتن أثناء محاولتها التهرب من الوقوف لدورية الشرطة.

وهربت السيدة من رجال الشرطة، ووصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة، واصطدمت بسيارة دورية أخرى وشاحنة مدنية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بداخلها، قبل أن ينتهي بها الأمر في وارفيلد بوليفارد.

وقالت الشرطة إن المرأة أثناء القيادة أشارت إلى رجال الشرطة بأنها كانت تمتلك مسدسا، وعندما اقتربوا منها ألقت عليهم ثعبانا مزيفا.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح غير خطيرة في أعقاب حوادث المرور. وتم حجز السيدة في السجن وحدد القاضي شرط دفع سند كفالة قيمته 90 ألف دولار.

المصدر: "نيويورك بوست"