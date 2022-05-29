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حذاء يتسبب بمنع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان

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حذاء يتسبب بمنع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان
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استبعد المخرج السينمائي الكندي، كيلفن ريدفيرز، عن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بسبب حذاء.

وقال المخرج ريدفيرز إنه مُنع من الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائى الخامس والسبعين، لأنه كان يرتدي حذاء تقليديا من نوع "موكاسين".

وأضاف المخرج الذي ينتمي إلى مجتمع Dene وهم السكان الأصليون لمناطق الأقاليم الشمالية الغربية في كندا،"لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار".

وقال ريدفيرز إنه يأمل بأن تكون الحادثة لحظة تعليمية لمنظمي الحدث وأن تساعد في توسيع فكرة المهرجان عن الملابس الرسمية.

وسافر المخرج إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين، ودُعي لحضور العرض الأول لفيلم "Les Amandiers" للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي.

وقال ريدفيرز لوسائل إعلام كندية إن "مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه من المرور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه".

وأوضح أنه "عند عودته إلى فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا كان من الصعب تفهم أمور كهذه"، وقال "تسبب لي ذلك ببعض الحزن، ولا يزال الوضع كذلك حتى الآن عندما أفكر بالأمر.. لقد خاب ظني وأغضبني ذلك".

وأشار ريدفيرز عبر صفحته على "فيسبوك" إلى أنه "يأمل في أن يساعد الحادث بتوعية الناس حول العالم بأن الملابس الثقافية للسكان الأصليين مقبولة تماما في الأماكن الرسمية مثل السجادة الحمراء".

ويعتمد مهرجان كان قواعد صارمة بشأن الملابس الرسمية على السجادة الحمراء، ربطة عنق سوداء للرجال، وفساتين سهرة للنساء، قال ريدفيرز :"ولكن هناك أماكن إقامة للملابس الرسمية التقليدية، مثل التنورات الاسكتلندية أو الساري الهندي".

المصدر:cbc

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