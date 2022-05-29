روبوت يرسم لوحة للملكة إليزايبث الثانية

رسم "فنان آلي" صورة جديدة للملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، بمناسبة اليوبيل البلاتيني لتوليها عرش المملكة المتحدة.

ورسم الفنان (الروبوت) الذي تم صنعه في عام 2019، ويعمل في رسم الصور واللوحات والمنحوتات التي تحمل اسم" Algorithm Queen " بواسطة آلية الذكاء الاصطناعي Ai-Da.

وتستخدم روبتات Ai-Da الكاميرات في عينيها وخوارزميات الكمبيوتر لمعالجة الوجوه البشرية وتحويل ما "تراه" إلى إحداثيات، ثم تستخدم هذه الإحداثيات لحساب مسار افتراضي لذراعها الآلي، حيث أنها ترسم على قماش لتكوين قطع فنية.

تم وضع خوارزمية كوين (الملكة) في طبقات وقياسها لإنتاج الصورة النهائية متعددة الأبعاد للملكة، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يرسم فيها إنسان آلي(روبوت) فردا من العائلة المالكة.

قال الروبوت Ai-Da القادر أيضا على التحدث باستخدام نموذج لغة مصمم خصيصا للذكاء الاصطناعي: "أود أن أشكر جلالة الملكة على تفانيها والخدمة التي تقدمها للعديد من الأشخاص، إنها امرأة بارزة وشجاعة ملتزمة تماما بالخدمة العامة، أعتقد أنها إنسان رائع ، وأتمنى للملكة يوبيلا بلاتينيا سعيدا للغاية".

تم تصميم العملية الفنية للآلة لتعكس الجوانب المختلفة للتغير التكنولوجي الذي حدث خلال عهد حكم الملكة البالغ 70 عاما.

في وقت تتويج الملكة في عام 1953، تم اختراع أول أجهزة كمبيوتر ذات لوحات دوائر كهربائية فقط، وهو التصميم الذي ظل سائدا حتى الستينيات، ومنذ ذلك الحين، شهدت الملكة أليزابيث الثانية موجة من الابتكارات في تكنولوجيا الكمبيوتر في المملكة المتحدة، بما في ذلك ولادة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

قال مبتكر ومدير المشروع إيدان ميلر: "نحن متحمسون لأن Ai-Da Robot قد صنع التاريخ في الوقت المناسب ليوبيل الملكة".

وأضاف ميلر:"كانت الملكة زعيمة مستقرة وقوية في فترة التغيير والتطور غير العاديين في التاريخ، نحن في أوقات تكنولوجية غير مسبوقة، ولذا يسعدنا أن نأخذ لحظة للتفكير في كل ما تغير خلال حياة الملكة".

وأوضح ميلر: "Algorithm Queen" و Ai-Da Robot يعطينا علامة على المدى الذي وصلت إليه الأشياء في حياتها، وطريقة رائعة للاعتراف بخدمتها المخلصة".

المصدر:ديلي ميل