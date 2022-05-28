فرنسا.. رجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ حوت أوركا قاتل تاه في نهر السين (فيديو)

نفذ رجال الإنقاذ الفرنسيون يوم السبت عملية لإنقاذ حوت أوركا متواجد بمياه نهر السين بين لوهافر وروان.

وبحسب محافظة السين البحرية، فإن "السلطات ستحاول توجيه الحوت نحو البحر المفتوح".

وذكر أنه وللقيام بذلك سيتم إعادة إنتاج الإشارات التي تنبعث من الحيتان عن طريق معدات الصوت.

وقالت شارلوت كيور المتخصصة في الصوتيات الحيوية: "هذه تجربة حتى الآن، ولسنا متأكدين من نتائجها، علما أنها جزء من فريق من الخبراء الذين يقودون عملية الإنقاذ.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إرسال سفن الإنقاذ وفرق الإطفاء لتنفيذ العملية.

وسيتعين عليهم توطين الحوت القاتل والتحكم في حركته.

كما سيتم استخدام الطائرات بدون طيار للكشف عن مكان الحوت وتصويره، مشيرة إلى أنه المتابعة الحينية ستسمح بالحكم على حالة الحيوان.

وبينت صحيفة "لوموند" أنه تم رصد الأوركا لأول مرة في 16 مايو بالقرب من جسر نورماندي، ويجد نفسه الآن في صعوبة كبيرة بين لوهافر وروين، مشيرة إلى أنه ربما يكون مريضا أو مصابا.

ونقلت الصحيفة عن صوفي بونسيت أخصائية الثدييات البحرية في المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي قولها "إن الحوت ضعيف للغاية ونحيف وجسده مغطى بالفطر"، مضيفة "لكن في الأيام القليلة الماضية، ظلت حالته مستقرة".

🇫🇷 FLASH - Une orque se promène depuis une semaine dans la Seine, entre Le Havre et Rouen. L'animal égaré n'est pas fait pour vivre en eau douce et semble malade.

Son pronostic vital est engagé. (BFMTV) pic.twitter.com/WgaBpMcQYk — Mediavenir (@Mediavenir) May 25, 2022

🐳 Une orque en Normandie ! 🐳



👉 Clément Thomas, patron du chalutier-coquiller l'ATLAS a filmé cette scène incroyable au large de la Baie de la Seine. Il a aperçu la nageoire dorsale d’un épaulard mâle à quelques centaines de mètres. pic.twitter.com/V12GybCTjs — C’est Assez ! (@cestassezfrance) April 9, 2022

المصدر: وسائل إعلام فرنسية