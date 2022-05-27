هولندا.. افتتاح جسر مشاة يمر عبر بنايتين على ارتفاع 30 مترا في روتردام (صور + فيديو)

ذكرت وسائل إعلام هولندية، يوم الجمعة، بأن جسرا للمشاة يمر بين أسطح بنايتين بطول 600 متر وارتفاع 30 مترا في مدينة روتردام تم افتتاحه اليوم الجمعة.

وذكر موقع "دوتش ريفيو" في مقال: "اقترب "شهر روتردام للهندسة المعمارية".. ومع ذلك، ليست هناك حاجة للانتظار مع استكشاف الأبراج الشاهقة في العاصمة لقد بدأت بالفعل أيام روتردام على السطح!".

وقال الموقع الهولندي: "بالأمس، صعد الزوار الأوائل السلالم إلى Rotterdam Rooftop Walk.. جسر مشاة بطول 60 مترا مع العديد من المنصات والتوقفات ذات المناظر الخلابة في الطريق".

وتابع الموقع قائلا: "إذا فاتك حفل الافتتاح الكبير يوم 26 مايو، فلا تقلق.. لديك حتى 24 يونيو لاستكشاف أسطح روتردام الرائعة".

وتم بناء الجسر المؤقت كجزء من فعاليات أحداث "Open Roof Days" التي تقام للمرة السادسة هذا العام بواسطة مؤسسة Rotterdamse Dakendagen وتستمر لمدة شهر.

وسيتم خلاله التوعية باستدامة أسطح المنازل ودورها في صنع مستقبل أفضل للمدن.

MVRDV's bright orange rooftop walk opens to the public in rotterdamhttps://t.co/357xpEl5Mspic.twitter.com/av1ADviEdV — designboom (@designboom) May 27, 2022

Het leven van een spin kan je ook op deze webcam volgen... Live Stream Rotterdam Rooftop Walk | Rotterdamse Dakendagen https://t.co/LHiBWnj4Dr via @YouTube — Eric ALBLAS (@AlblasEric) May 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام هولندية