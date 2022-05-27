الهند.. مصرع 7 جنود إثر تدهور حافلة قرب "التقاطع الثلاثي الوحيد المسلح نوويا في العالم"

لقي 7 جنود مصرعهم، وأصيب نحو 19 آخرين، بعدما تدهورت حافلة، استأجرها الجيش لنقلهم، في واد بمنطقة لاداخ النائية شمال الهند،

وذكرت الشرطة أن الحافلة انزلقت من طريق جبلي وسقطت في واد عمقه 25 مترا، وقال الجيش إن المصابين نقلوا إلى مستشفى عسكري.

وتحقق السلطات فيما إذا كان الحادث ناتجا عن عطل ميكانيكي أو إهمال السائق.

وكان الجيش استأجر الحافلة ذات الملكية الخاصة لنقل الجنود في منطقة المرتفعات.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة تلتقي فيها حدود الهند وباكستان والصين، وهي النقطة التي يطلق عليها خبراء استراتيجيون وصف "التقاطع الثلاثي الوحيد المسلح نوويا في العالم".

يشار إلى أن الهند لديها أكثر الطرق دموية في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.

المصدر: "أسوشيتد برس"