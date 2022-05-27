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إسبانيا تفرج قريبا عن وثائق بشأن قتلاها في حرب الريف بالمغرب

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إسبانيا تفرج قريبا عن وثائق بشأن قتلاها في حرب الريف بالمغرب
Gettyimages.ru
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تعتزم إسبانيا يوم الأربعاء المقبل الإفراج عن قاعدة بيانات ووثائق وصور لأكثر من 15 ألفا من الجنود الإسبان الذي قتلوا في حرب الريف بالمغرب ما بين عامي 1893 و1927.

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وأفيد بأنه سيتم الكشف عن قاعدة البيانات هذه في مركز "فيسنتي أليكساندر" الثقافي بمدينة مالقة التي ينحدر منها 374 ممن ورددت أسماؤهم في القائمة، إضافة إلى  8500 شخص من هؤلاء صنفوا في عداد المفقودين.

إسبانيا تفرج قريبا عن وثائق بشأن قتلاها في حرب الريف بالمغرب
hespress.com

وتضم قاعدة البيانات أيضا وثائق وصورا ومستندات وسجلات شخصية للقادة والجنود الإسبان، بينها 450 صورة أصلية، و5800 شهادة وفاة من السجل المدني لمليلية المحتلة، وسجل دفن القتلى في مقبرة (بوريسيما كونسبسيون) في مليلية، و7900 سجل للإعانات المالية والمعاشات لأقارب القتلى الإسبان، التي سبق أن نشرت في الصحف الرسمية.

وينتظر أن تتاح قاعدة البيانات بالمجان، كما ستعمل بلدية "الهورين دي لا توري" على توزيع نسخ منها في ذاكرات إلكترونية بحجم 16 غيغابايت على الحاضرين خلال العرض الافتتاحي.

المصدر: هسبريس

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