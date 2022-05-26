دفع الفواتير عبر الهاتف المحمول يعرضك للإفراط في الإنفاق

كشف باحثون من جامعة بوجيت ساوند في واشنطن أن الأشخاص الذين يستخدمون طرق الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول، أكثر عرضة للإفراط في الإنفاق.

وقال الباحثون بقيادة صن يونغ آهن: "قد يكون الإنفاق الزائد عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول مرتبطا بالطبيعة غير الملموسة للمعاملة، إلى جانب ملاءمتها، والتي تتيح للمستخدم الانفصال عن المعاملة".

وأصبحت أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث تم إجراء 32 في المائة من جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال محافظ الهاتف المحمول في عام 2020.

وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Computer in Human Behavior: "على الرغم من مزايا استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، كان هناك القليل من الأبحاث حول الآثار المترتبة على كيفية تأثير استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على السلوكيات المالية للمستهلكين".

تم تضمين عينة من 21457 بالغا أمريكيا في الدراسة، حيث تم تحليل سلوكيات الإنفاق لديهم، وكشفت النتائج أن 37 في المائة من المشاركين استخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول إما شخصيا أو عبر الإنترنت، وأفاد 63 في المائة الآخرون أنهم لم يستخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وكان لدى المشاركين الذين استخدموا مدفوعات الهاتف المحمول احتمالات أعلى بنسبة 34 في المائة لإنفاق أكثر من دخلهم السنوي مقارنة بأولئك الذين استخدموا طرق دفع أخرى، كما أنهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 31 في المائة لمواجهة صعوبات في دفع الفواتير والنفقات.

المصدر: ديلي ميل