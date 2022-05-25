عائلة ترفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب Airpods

رفع زوجان في تكساس دعوى قضائية ضد شركة آبل لأن ابنهما يعاني من "ضعف دائم في السمع" جراء استخدام أجهزة Airpods الخاصة به.

وطالب الزوجان كارلوس جوردوا وأرياني رييس من سان أنطونيو، بتعويضات تزيد عن 75000 دولار، زاعمين أن ابنهما البالغ من العمر 12 عاما عانى من فقدان السمع عندما انطلق تنبيه Amber أثناء استخدامه لسماعات Airpods.

وقالوا إن الحادث وقع في أيار 2020 عندما كان ابنهما يشاهد نيتفليكس واضعا في إذنيه Airpods التي تم شراؤها جديدة قبل ستة أشهر، وانطلق تنبيه Amber فجأة ودون سابق إنذار، عند مستوى صوت مزق طبلة أذنه وأتلف قوقعة الأذن، وتسبب في إصابات خطيرة لإذنه بحسب الدعوى.

ويحسب الدعوى فإن الطفل عانى من "نوبات من الدوار، والدوخة، والغثيان" منذ الحادث بالإضافة إلى الكرب النفسي والصدمة العاطفية، وسيضطر إلى استخدام السماعة الطبية لبقية حياته.

وقالت الدعوى: "في سن الثانية عشرة، عانى بي جي من ضعف مفاجئ ودائم في السمع في أذنه اليمنى"وأضاف نص الدعوى "لقد فقد قدرته على عيش حياة طبيعية، وسيستمر كذلك في المستقبل، ما ينعكس على قدرته في كسب قوت يومه."

وجاء في نص الدعوى أن إصابة الطفل كانت نتيجة أجهزة" AirPods المعيبة" في التصميم أوالتي تفتقر إلى التحذيرات الكافية لمخاطر الاستخدام، بحسب المدعيين.

المصدر: insider