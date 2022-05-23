إقامة نصب تذكاري في تركمانستان لحصان الرئيس السابق بيردي محمدوف

ذكرت صحيفة تركمانستان الحكومية الصادرة بالروسية، اليوم، أنه سيتم إقامة تمثال للحصان أخان تيكي (الخان الأبيض) في إقليم أخال (المنطقة الوسطى من تركمانستان).

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الجمهورية سيردار بيردي محمدوف، وقع على قرار خاص بذلك.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان: "بهدف تعزيز مجد سلالة خيول أخال تيكي التركمنستانية التي تعد من مفاخر شعبنا الوطنية - وقع رئيس تركمانستان مرسوما يسمح لإدارة ولاية أخال بإبرام عقد مع مؤسسة Zvezda Sport الخاصة من أجل تصميم وبناء نصب تذكاري به تمثال للحصان الشهير أخان تيكي". ووفقا للوثيقة، يتوجب إنجاز العمل في ديسمبر عام 2022.

وتشتهر سلالة الخيول هذه، بالسرعة والقدرة على التحمل، الذكاء، اللمعان البراق المتميز. فرائها اللامع أكسبها اسم "الخيول الذهبية". تتكيف هذه الخيول مع الظروف المناخية الصعبة، ويعتقد أنها واحدة من أقدم سلالات الخيول الموجودة.

المصدر: نوفوستي