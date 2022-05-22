ما زال طليقا.. هروب تمساح يثير الذعر في قرية مصرية

تلقت شرطة النجدة بمحافظة المنوفية المصرية بلاغا عن هروب تمساح من صاحبه بالترعة المارة في قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية.

وانتقلت لجنة من الطب البيطري وحي شرق شبين الكوم مدعمة بفريق من الشرطة إلى الترعة بحثا عن التمساح.

وتحركت القوة واللجنة المُشكلة لموقع البلاغ ولم يعثر على التمساح، فيما أفاد الأهالي بأن تمساحا صغيرا كان برفقة أحد الشباب بالقرية، إذ اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، وأثناء إخراجه التمساح للتريض سقط منه في مياه الترعة ولاذ بالهرب ولم يجده أحد حتى الآن، وفقا لموقع "مصراوي".

هذا، وتمركزت شرطة المسطحات بمديرية أمن المنوفية أمام ترعة كفر المصيلحة بحثا عن التمساح.

ولا تزال التحريات والتحقيقات جارية مع المشكو في حقه لمناقشته فيما ذكره أهالي القرية.

وصرح الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأن القصة لم تثبت بعد، مشيرا إلى أن المديرية اأخذت البلاغ على محمل الجد كونها شريكا في مواجهة أي مخاطر.

ولفت إبراهيم أبو الغار إلى أنه لم يتم العثور على التمساح حتى الآن.

نوشر موقع "مصراوي" صورة للتمساح الهارب بترعة كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بعد يوم من اختفائه داخل الترعة، ويبلغ طوله نحو 80 سنتيمتر.

المصدر: موقع "مصراوي"