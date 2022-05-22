طائر جميل سيختفي عن عالمنا بسبب أزمة المناخ (فيديو)

عكست أفلام الكرتون جمال عناصر الحياة من طبيعة وحيوانات، بطريقة مختلفة مليئة بالفرح والألوان، وتعرف الكثير منا على هذه الحيوانات عن طريق "الكرتون" الذي تعلقنا بشخصياته.

أشارت دراسة جديدة إلى أن أحد أشهر أبطال "الكرتون" طائر البوقير الجنوبي ذو المنقار الأصفر المنحني، معرض لخطر الاختفاء من عالمنا بسبب أزمة المناخ العالمية، وكان قد اشتهر مثيله ذو المنقار الأحمر بـ Zazu من فيلم The Lion King.

درس باحثون من جامعة كيب تاون آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف على نجاح تكاثر الطيور في صحراء كالاهاري من 2008-2019، وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن إنتاج التكاثر "انهار" خلال هذا الوقت، مع زيادة درجة الحرارة المسؤولة.

وكانت قد أظهرت الدراسات السابقة كيف أن الحيوانات التي تعيش في صحراء كالاهاري تعاني من عواقب الاحتباس الحرارة، وكشفت دراسة سابقة كيف تتكاثر أنواع الطيور المتعددة في وقت مبكر ولفترة أقصر.

شرع الفريق في الدراسة الجديدة في التحقيق في تأثير تغير المناخ على أبوقير صفراء المنقار على مدى فترة 10 سنوات.

قال المؤلف الأول للدراسة الدكتور نيكولاس باتينسون :"هناك أدلة متزايدة بسرعة على الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على السلوك، وعلم وظائف الأعضاء، والتكاثر، وبقاء أنواع مختلفة من الطيور والثدييات والزواحف حول العالم".

وأضاف باتينسون :"على سبيل المثال، يتم تسجيل أحداث الوفاة الجماعية المرتبطة بالحرارة على مدى بضعة أيام بشكل متزايد، والتي تشكل بلا شك تهديدا لاستمرار السكان ووظيفة النظام البيئي."

ودرس الباحثون نجاح التكاثر لأزواج من طيور الأبقار الجنوبية ذات المنقار الأصفر في صناديق أعشاش خشبية في محمية نهر كورومان ، وقارنوا نتائجهم مع اتجاهات المناخ في المنطقة، أظهرت نتائجهم أنه مع زيادة درجة حرارة الهواء القصوى، انهار إنتاج التكاثر.

أوضح الدكتور باتينسون: "خلال فترة المراقبة أدت التأثيرات شبه المميتة لدرجات الحرارة المرتفعة، بما في ذلك البحث عن الطعام، والتزويد، والحفاظ على كتلة الجسم، إلى تقليل فرصة تكاثر قرون الأبقار بنجاح أو حتى تكاثرها على الإطلاق".

وجد الباحثون أن متوسط النسبة المئوية لصناديق العش المشغولة انخفض من 52 في المائة إلى 12 في المائة فقط، عند مقارنة المواسم الثلاثة الأولى (2008-2011) بالمواسم الثلاثة الأخيرة (2016-2019).

كما انخفض نجاح العش "تربية وفرخ كتكوت واحد على الأقل بنجاح" من 58 في المائة إلى 17 في المائة، بينما انخفض متوسط عدد الكتاكيت من 1.1 إلى 0.4، وعندما زاد متوسط درجة حرارة الهواء عن 96.2 درجة فهرنهايت (35.7 درجة مئوية)، لم تكن هناك محاولات تكاثر ناجحة على الإطلاق.

قال الدكتور باتينسون إن الكثير من التصور العام لآثار أزمة المناخ يرتبط بالسيناريوهات المحسوبة لعام 2050 وما بعده، وأضاف إن آثار أزمة المناخ حالية ويمكن أن تظهر ليس فقط في حياتنا ، ولكن حتى على مدى عقد واحد.

المصدر: ديلي ميل