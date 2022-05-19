 
مباشر
عاجل
كلمة العاهل الأردني عبد الله الثاني على خلفية قرار تقييد تحركات واتصالات الأمير حمزة

والدة إيلون ماسك بملابس السباحة على غلاف مجلة "Sports Illustrated"

متفرقات

والدة إيلون ماسك بملابس السباحة على غلاف مجلة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t20f

أصبحت ماي ماسك والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، أكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بنسختها الخاصة لملابس السباحة.

وتعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية، ورائدة الأزياء، يومي نو.

وقالت ماسك ضاحكة في مقطع فيديو نشرته المجلة: "إذا اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة"، ثم أضافت: "والآن، ها أنا ذا".

وأضافت: "أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا