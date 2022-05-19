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صبي بريطاني يصطاد سمكة شبوط عملاقة أخف وزنا من وزنه بكيلوغراميْن

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صبي بريطاني يصطاد سمكة شبوط عملاقة أخف وزنا من وزنه بكيلوغراميْن
لينتا. رو
صورة ارشيفية
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اصطاد الصبي سمكة شبوط عملاقة أخف وزنا من وزنه بكيلوغراميْن فقط وحطم بذلك الرقم القياسي العالمي للصغار.

حطم تلميذ من مدينة أشفورد البريطانية الرقم القياسي العالمي للصيادين الصغار من خلال اصطياد أكبر سمك الشبوط. أفادت بذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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 قام الصبي البريطاني، كالوم بيتيت، البالغ من العمر 11 عاما مع والده، ستيوارت البالغ من العمر 40 عاما برحلة صيد إلى مدينة ريمس الفرنسية. كان الأب والابن قد حجزوا تلك الرحلة عام 2020 ، لكنهما  اضطروا إلى تأجيل الرحلة بسبب جائحة " كوفيد -19".

 واصطاد الصبي أثناء الصيد سمكة شبوط عملاقة تزن 43.5 كيلوغرام حيث استخدم طُعما على شكل فطيرة الموز، وكانت السمكة أخف وزنا منه بمقدار كيلوغراميْن . وكان الصبي بحاجة إلى 20 دقيقة لسحب السمكة من الماء.

 ونظرا لأن المياه كانت موحلة، لم يدرك الصبي ولا والده في البداية حجم الصيد الضخم. لم يكن الأمر كذلك حتى قرر ستيوارت وضع السمكة في الشبكة ليدرك أنها أحد أكبر الأنواع للشبوط في أوروبا.

المصدر: لينتا. رو

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