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طمعا بالشهرة.. عروسان يضرمان النار بجسميهما في حفل زفافهما (فيديو)

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طمعا بالشهرة.. عروسان يضرمان النار بجسميهما في حفل زفافهما (فيديو)
لاكتساب الشهرة.. عروسان يضرمان النار بجسميهما في حفل زفافهما
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تحول هوس كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإقدام على أفعال غريبة وخطيرة لجلب الأنظار وتصدر المشاهدات على المنصات الاجتماعية.

ونشرت شبكة "أي بي سي" نيوز، فيديو آثار جدلا واسعا لعروسين قررا أن يضرما النار في نفسيهما عند إنهاء حفل الزفاف، وحصد مقطع الفيديو أكثر من 15 مليون.

ويظهر الزوجان يقفان إلى جانب بعضهما بكل ثقة ويمسكان بيديهما قبل أن يشعل أحدهما زهور العروس وتنتقل النار تلقائيا إلى فستانها وبدلة العريس.

وركض العروسان أمام الضيوف الذين ارتفعت أصوات تشجيعهم وتصفيقهم، ومن ثم إنحنيا وتم إطفاء النار التي اشتدت في اللحظات الأخيرة.

المصدر: شبكة "أي بي سي" نيوز

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