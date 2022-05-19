مزهرية نادرة كانت مهملة في مطبخ تباع بأكثر من مليون جنيه استرليني

باعت دار مزادات في المملكة المتحدة مزهرية "نادرة للغاية" يرجع تاريخها إلى القرن 18، ظلت لعقود طويلة مهملة في أحد المطابخ، مقابل مليون و449 ألف جنيه إسترليني.

وصُنعت المزهرية، المطلية باللون الأزرق والمطعمة باللونين الذهبي والفضي، لتزيين البلاط الملكي للإمبراطور الصيني شيانلونغ.

وكان التقدير الأولي لتلك المزهرية الأثرية، المزينة برسوم لوطاويط وطيور كرك، في المزاد الذي بيعت فيه يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

وكانت تلك التحفة الفنية ملكا لجراح ورثها عنه ابنه الذي لم يدرك قيمتها الحقيقية.

وقالت دار مزادات "دروويتس أوكشنيرز" في بركشير إن أحد خبراء التحف هو الذي اكتشف القيمة والتاريخ الحقيقي لتلك المزهرية، وأضافت أن "الكوبالت الأزرق غالبا ما يشار إليه بأزرق القرابين، نسبة إلى استخدام المزهريات المصقولة باللون الأزرق في طقوس تقديم القرابين في مذبح السماء الملكي".

ورجحت الدار أن طيور الكرك والوطاويط ترمز إلى طول العمر والرخاء.

وتحمل المزهرية الحروف الستة "المميزة" للإمبراطور شيانلونغ (1736 - 1795) في قاعدتها.

وبيعت التحفة الأثرية لمشتر أجنبي عبر الهاتف.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية