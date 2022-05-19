قامر بها وخسرها.. السلطات تلاحق يابانيا حصل بالخطأ على مساعدة كوفيد مخصصة لـ463 أسرة

تعهد رجل ياباني حصل بالخطأ على منحة إغاثة حكومية ضخمة لكوفيد-19، بإعادة الأموال "بالتقسيط"، بعد أن قامر بها وخسرها.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، دفعت السلطات اليابانية للرجل بالخطأ مبلغ 46.3 مليون ين ياباني (أي ما يعادل 357.400 دولار) في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المبلغ الضخم، كان من المقرر أن يقسم على 463 شخصا في بلدة واقعة في غرب اليابان.

ورفعت مدينة أبو الجنوبية دعوى قضائية ضد الرجل، مهددة باتخاذ إجراء جنائي بحقه، بسبب انفاقه الأموال التي لا تعود له.

ونقل محامي الرجل عنه قوله: "أشعر بالأسف الشديد لأنني صرفت المبلغ".

وحصل الرجل على الأموال في إطار خطة حكومية لتخفيف الضغط المالي الناجم عن وباء كورونا على الأسر منخفضة الدخل، ولكن بدلا من تحويل المبلغ إلى 463 أسرة تستحقه، أرسلته إلى الرجل الذي سارع للمقامرة به وخسر أموال.

المصدر: وكالات