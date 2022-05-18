 
مباشر

بهدف حماية طائر نادر في غرب ألمانيا.. القطط باتت سجينة المنازل

متفرقات

بهدف حماية طائر نادر في غرب ألمانيا.. القطط باتت سجينة المنازل
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1p0

أمرت السلطات في بلدة ألمانية بعض أصحاب القطط بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس، لحماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.

ويهدف القرار في بلدة فالدورف بجنوب غرب ألمانيا إلى المساعدة في إنقاذ الطيور من نوع القبرة المتوجة، التي تبني أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

وأثار القرار الذي ينطبق على جميع القطط في جنوب البلدة، مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

ويخطط رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان لاتخاذ خطوات قانونية للطعن على القرار، قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".

يشار إلى أن عدد الطيور انخفض في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا