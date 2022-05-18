بهدف حماية طائر نادر في غرب ألمانيا.. القطط باتت سجينة المنازل

أمرت السلطات في بلدة ألمانية بعض أصحاب القطط بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس، لحماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.

ويهدف القرار في بلدة فالدورف بجنوب غرب ألمانيا إلى المساعدة في إنقاذ الطيور من نوع القبرة المتوجة، التي تبني أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

وأثار القرار الذي ينطبق على جميع القطط في جنوب البلدة، مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

ويخطط رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان لاتخاذ خطوات قانونية للطعن على القرار، قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".

يشار إلى أن عدد الطيور انخفض في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة.

المصدر: أ ب