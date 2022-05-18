ما حقيقة إصدار الجزائر قطعة نقدية جديدة تحمل رسما للمسجد الأقصى وعبارة "القدس لنا"؟

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور لقطعة نقدية فئة 500 دينار جزائري، تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى، قيل إنها صدرت عن البنك المركزي الجزائري، فما حقيقتها؟

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في "تويتر" بشكل كبير صور القطعة النقدية، حيث زعم العديد منهم أن "البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كتب في الأسفل (القدس لنا)".

البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كتب في الأسفل (القدس لنا) . pic.twitter.com/04OIzppWl2 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 18, 2022

#فلسطين | البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار، تحمل على ظهرها رسماً للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى "الأقصى الشريف"، بينما كتب في الأسفل "القدس لنا".#غرب_آسياpic.twitter.com/NIldaE3G5Q — غرب آسيا (@WestAsia21) May 18, 2022

البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كتب في الأسفل (القدس لنا) . pic.twitter.com/xDWLsyPEcA — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 18, 2022

ولكن إذا ما تمت مراجعة تغريدات قديمة، فسيتم ملاحظة أن الصورة المتداولة سبق وأن تم تداولها وبنفس التعليق في مارس 2018، وتم تداولها في يونيو 2019، بالإضافة إلى هذا العام2022، تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها القدس، كما أن البنك المركزي الجزائري لم يصدر أي بيان حول طرح العملة النقدية الجديدة التي تم تداولها، حيث أن آخر بيان له كان بتاريخ 19 سبتمبر 2021، حول إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة 100 دينار جزائري تخلد ذكرى الثورة التحريرية، وتحمل صورة "المجاهد والشهيد علي عمار"، المدعو علي لابوانت الذي سقط في ميدان الشرف في 8 أكتوبر 1957"، وفق صحيفة "الشروق".

شيئ جميل أن تكون القدس بين أعيننا دائما .العملة الجزائرية الجديدة مكتوب عليها القدس لنا 👍👍👍🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/SIUm3XzqUr — زين العابدين قادري (@kadri_zine) March 1, 2018

اكتشفوا القطعة النقدية الجديدة ذات قيمة 100دج تحمل صورة الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت. رحم الله شهداء الحرية

Découvrez la nouvelle pièce de 100DA à l’effigie du Chahid Ali Amar dit Ali La Pointe. pic.twitter.com/03I5NVkHP2 — بنك الجزائر - Bank of Algeria (@bankofalgeria) September 19, 2021

المصدر: RT + "الشروق"