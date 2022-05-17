بسبب كوابيس لاحقتهم.. لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد

أعادت عصابة من اللصوص 14 تمثالا سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، وقالوا إنهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس بقيت تراودهم منذ أن نفدوا بفعلتهم، حسبما أفادت الشرطة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مفتش الشرطة، راجيف سينغ، أن المجموعة سرقت الأسبوع الفائت 16 تمثالا من معبد "لورد بالاجي" (وهو تجسيد للإله الهندوسي فيشنو) الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ومساء أمس، أحضر السارقون 14 تمثالا إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في ولاية أوتار براديش.

وأوضح سينغ أن "اللصوص تركوا رسالة كتبوا فيها أنّهم أعادوا التماثيل بسبب أحلام مخيفة تراودهم"، طالبين المغفرة.

وصُنّع أحد التماثيل المسروقة من "الأشتادهاتو"، وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو 5 كيلوغرامات، وشملت المسروقات كذلك زخارف فضية تستخدم في تزيين الآلهة.

ولم تُعرف بعد هوية السارقين.

المصدر: "أ ف ب"