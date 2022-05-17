هند القحطاني تنشر صورا بعد خضوعها لعملية تجميل

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، عن خضوعها لعملية تجميل جديدة.

ونشرت هند عبر حسابها على "سناب شات"، صورة لمكان إجراء العملية، معربة عن شعورها بالخجل من استعراضها لمتابعيها. وعلقت: "الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب".

مضيفة: "والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم.. زرعت شعري وحواجبي مو كل شيء، لا طبعا زرعت نصف سم (سنتمتر) مقدمة الجبهة".

وتابعت: "قلت للحكيم (الطبيب) شعري جيد لكن أريد تصغير جبهتي قليلا، فقال لي إن جبيني رائع مع مقاييس وجه مثالية".

وأوضحت هند أن سبب خضوعها لهذه العملية، هو كثرة التعليقات السلبية والساخرة من حجم جبينها. وإطلاق ألقاب ساخرة عليها مثل "أم جبهة".

المصدر: RT