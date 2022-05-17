كادت حياته أن تكون ثمن محاولته الالتحاق بالقطار

كاد التسرع والعجلة أن يجعلا رجلا في مدينة طشقند بأوزبكستان أن يدفع حياته ثمنا للحاق بميترو الانفاق قبل أن ينطلق.

ووثقت كاميرات المراقبة حادثة وقعت في أحدى محطات مترو الأنفاق بمدينة طشقند، حيث بدا الرجل على عجلة من أمره وحاول مسرعا القفز إلى عربة المترو قبل أن ينطلق.

اصطدم الرجل بالعربة وسقط على القضبان، في اللحظة التي كان القطار على وشك الانطلاق، لكن رد فعل كل من السائق وموظفي المترو الآخرين كان سريعا وتمكنوا من إنقاذ حياته.

المصدر: سبوتنيك