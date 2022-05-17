أكبر معمرة بالعالم تكشف سر عمرها المديد

أعلنت أكبر امرأة معمرة في العالم أن تناول الحليب والسبانخ سمح لها بالعيش حتى 128 عاما.

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وتشير صحيفة Mirror البريطانية الصغيرة، إلى أن جوانا مازيبوكا 128 عاما، تعيش في جمهورية جنوب إفريقيا، ومتأكدة من أن تناولها الحليب والسبانخ بكثرة هو سر طول عمرها.

وكانت جوانا مازيبوكا قد احتفلت في 11 مايو الجاري بعيد ميلادها الـ 128 وتقول، إنها ولدت في مزرعة ذرة وهي الأكبر في أسرة مكونة من 12 طفلاً. و ما زال ثلاثة من أشقائها على قيد الحياة.

وتقول عن طفولتها، "كانت حياتنا في مزرعة الذرة طيبة وجميلة وخالية من المشكلات".

ووفقا لها، كان نظامها الغذائي في طفولتها وخلال نموها يتكون من الحليب الطازج والسبانخ. وهذا بالذات سمح لها بالبقاء على قيد الحياة حتى الآن.

وتضيف، "الآن أتناول الأطعمة الحديثة، لقد تعودت عليها، ولكني أفتقد الطعام الذي نشأت عليه".

ووفقا للصحيفة، أصبحت المعمرة تعاني من ضعف السمع، لكنها تمكنت من الحفاظ على بصرها. وتتحرك بمساعدة عكازة فقط.

وقد أهدتها سلطات مدينة ماتلوساني التي تعيش فيها بمناسبة عيد ميلادها أريكة. وتعتبر أكبر معمر في العالم حاليا.

ويقول جيمس تسوليلا، عمدة المدينة، "لقد تحققنا ونستمر في ذلك لتحديد من هو أكبر معمر في العالم. ولكننا لم نجد من هو أكبر منها. فوفقا لهويتها الشخصية هي أكبر معمر على الأرض. لذلك سنعمل على إدراجها في سجل غينيس للأرقام القياسية، كأكبر معمر في العالم".

المصدر: نوفوستي