الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة عروسة قطها "ببوس"

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة لقطة جديدة من سلالة "سفينكس" وهي نفس سلالة القط الذي تملكه واسمه "ببوس".

وكشفت ياسمين عبدالعزيز، خلال تعليقها على الصورة، أن القطة عروس للقط الخاص بها من نفس السلالة بوبوس.

وتعتبر قطط عبد العزيز من أغلى سلالات القطط في العالم، وهي سلالة القط الكندي وتسمى سلالة "سفينكس".

كذلك، تكمن غرابة هذه السلالة في خلوها من الشعر، وعيونها الجاحظة، كما تتسم هذه السلالة بارتباطها بالإنسان بشكل كبير لاحتياجها للاهتمام الدائم، وحساسية بشرتها العالية التي تحتاج لعناية خاصة من مربيها.

بالإضافة إلى مظهر مختلف عن الفصائل الأخرى للقطط، فهي تتسم بذيلها الطويل، وجلدها الرقيق المجعد، ومناعتها الضعيفة التي تتطلب حرص مربيها على توفير عناية خاصة بها وفحوصات دائمة.

المصدر: مواقع مصرية