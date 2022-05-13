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خصم جديد لبايدن يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

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خصم جديد لبايدن يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: تويتر
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رصدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حسابا على موقع "تويتر"، وصف بأنه لخصم الرئيس جو بايدن، وأثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الحساب الذي يحمل اسم جو بايدن أيضا والذي يعود إلى شخصية "سبايدر مان" الشرير، تفاعل الجمهور.

وكتب أحد مشجعي Spider-Man في تغريدة حصدت أكثر من 120.000 إعجاب: "إنني أبكي، لماذا جو جو بايدن هو الشرير Spider-Man؟".

كما قام المعجب بتضمين صفحة ويكيبيديا لبطل الدور، واسمه بالفعل جو بايدن.

وظهر الشبيه الرئاسي، بحسب "نيويورك بوست"، لأول مرة في "بيتر باركر 1" في عام 2010، عندما كان بايدن الحقيقي، 79 عاما، نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتحتوي الصفحة أيضا على تحذير للقراء بضرورة عدم الخلط بينه وبين الرئيس جو بايدن.

في السياق، قال أحد المتابعين: "علمت اليوم أن جو بايدن هو رجل العنكبوت الشرير"، في حين قال آخر: "جو بايدن يكره الرجل العنكبوت حقا".

المصدر: نيويورك بوست+ RT

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