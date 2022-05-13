خصم جديد لبايدن يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حسابا على موقع "تويتر"، وصف بأنه لخصم الرئيس جو بايدن، وأثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الحساب الذي يحمل اسم جو بايدن أيضا والذي يعود إلى شخصية "سبايدر مان" الشرير، تفاعل الجمهور.

وكتب أحد مشجعي Spider-Man في تغريدة حصدت أكثر من 120.000 إعجاب: "إنني أبكي، لماذا جو جو بايدن هو الشرير Spider-Man؟".

كما قام المعجب بتضمين صفحة ويكيبيديا لبطل الدور، واسمه بالفعل جو بايدن.

I’m crying why the fuck is Joe Biden a Spider-Man villain pic.twitter.com/TTgQhTGfOy — Barra (@ThatBmanGuy) May 12, 2022

وظهر الشبيه الرئاسي، بحسب "نيويورك بوست"، لأول مرة في "بيتر باركر 1" في عام 2010، عندما كان بايدن الحقيقي، 79 عاما، نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتحتوي الصفحة أيضا على تحذير للقراء بضرورة عدم الخلط بينه وبين الرئيس جو بايدن.

في السياق، قال أحد المتابعين: "علمت اليوم أن جو بايدن هو رجل العنكبوت الشرير"، في حين قال آخر: "جو بايدن يكره الرجل العنكبوت حقا".

Today I learned that Joe Biden is a Spider-man villain. Lol. pic.twitter.com/Q8pFl4a5S9 — Ranger McFriendly Returns ✝️ (@ReturnOfRanger) May 13, 2022

joe biden really hates spiderman https://t.co/vnG02DERnB — Joseph (@JosephyneXD) May 13, 2022

Found the first comic he appeared in and I have to say this one of the funniest out of context comic book panels I’ve ever seen. pic.twitter.com/a4RUfXvtUr — Barra (@ThatBmanGuy) May 12, 2022

المصدر: نيويورك بوست+ RT