إثر إصابته بوعكة صحية.. وفاة أكبر معمر في الجزائر

توفي أكبر معمر في الجزائر إثر إصابته بوعكة صحية، وبعد أن عاش قرنا وتسع سنوات ( 109 عاما) دون أن يعاني من أمراض العصر رغم كبر سنه.

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وتوفي السعيد ميهوبي، في منزله وسط عائلته بولاية برج بوعريريج، إثر إصابته بوعكة صحية.

وصرح إبنه بأن والده ظل يتمتع بصحة جيدة إلى حين وفاته تاركا وراءه أكثر من 120 حفيدا من أبنائه وبناته.

وأصيب ميهوبي بفيروس كورونا سابقا، ولم يكن يومها أحد يعتقد أنه سينجو من هذا الفيروس بعد مكوثه 10 أيام كاملة في مستشفى برج الغدير جنوب شرق مقر ولاية برج بوعريريج، إلا أنه خرج سالما معافى من المستشفى.

المصدر: "الخبر"