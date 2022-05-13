مجلة "تايم" تدرج عضوات فرقة كورية في قائمة "قادة الجيل القادم"!

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية عضوات فرقة "aespa" الكورية الجنوبية ضمن "قادة الجيل القادم".

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وهي قائمة تختارها المجلة منذ عام 2014 وتضم رواد الاتجاهات "الذين يقودون الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا".

ووصفت المجلة فرقة "aespa" بأنها "تجربة قد تكون الخطوة التالية في صناعة الموسيقى، وهي طريقة جديدة للربط بين العالمين الواقعي والافتراضي".

وظهرت الفرقة لأول مرة في نوفمبر 2020، تحت إدارة شركة "إس إم إنترتينمنت" بفكرة فريدة قائمة على تقنية "الميتافيرس"، وقد اشتهرت الفرقة ذات العضوات الأربع بأغنيتها المنفردة الأولى "Black Mamba"، وأصدرت بعدها الأغنيتين "Next Level" و"Savage".

وأشارت المجلة إلى النجاح العالمي الذي حققته الفرقة "aespa" من خلال رصيدها القليل من الأغاني، حيث احتل أول ألبوم مصغر للفرقة "Savage" المركز 20 على قائمة "بيلبورد 200"، وهو أعلى تصنيف لأي ألبوم لفرق الكي-بوب للفتيات. كما تجاوز الفيديو الموسيقي لأغنيتها الأولى "Black Mamba"‏ 100 مليون مشاهدة وفي وقت أقل من أي أغنية أولى لفرق الكي-بوب.

وفي أبريل الماضي، أصبحت الفرقة أول فرقة كي-بوب للفتيات تقدم عروضها على المسرح الرئيسي في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، وهو أكبر مهرجان للموسيقى في الهواء الطلق في الولايات المتحدة.

المصدر: يونهاب