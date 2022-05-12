 
مباشر

المحيط يبتلع منزلا شاطئيا في ولاية أمريكية (فيديو)

متفرقات

المحيط يبتلع منزلا شاطئيا في ولاية أمريكية (فيديو)
@twitter
المحيط يبتلع منزلا شاطئيا في ولاية كارولينا الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t01m

شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة ابتلاع المحيط أحد المنازل.

وذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر" أن منزلا شاطئيا انهار بسبب على الأمواج العاتية التي ضربت ساحل نورث كارولينا.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولا عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أية خسائر بشرية.

المصدر: شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا