دار أزياء عالمية تعرض مجموعة أحذية مهترئة بأسعار خيالية

كشفت دار الأزياء الفاخرة "Balenciaga" النقاب عن حملة جديدة تروج لسلسلة من الأحذية الرياضية المستعملة، بحالة سيئة جدا وباهظة الثمن.

وانتشرت الصور التي التقطها المصور ليوبولد دوشمين للأحذية الممزقة الخاصة بالعلامة التجارية الراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إطلاق الحذاء الرياضي الجديد "Paris"، وأثار هذا الأمر ردود فعل متناقضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت دار الأزياء أنّ 100 زوج من هذه الأحذية الرياضية "بحالة يُرثى لها" ستكون متاحة للبيع لقاء 1850 دولارا. وفي الوقت ذاته، تتراوح أسعار الأحذية ذات الكمية غير المحدودة، وغير المصمّمة للمهام الصعبة على موقع "بالنسياغا" الإلكتروني بين 495 و625 دولارا.

وورد في بيان صحفي أصدرته العلامة التجارية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها أنّ صور الحملة تظهر الأحذية "بالية للغاية، ومرتّقة، ومتسخة".

وأفاد البيان بأنّ هذه الصور "تشير إلى أنّ الحذاء الرياضي Paris يُفترض انتعاله مدى الحياة"، وهو أمر يرتبط خصوصا بالأحاديث المتزايدة حول صناعة الأزياء السريعة، وأثر الاستهلاك المفرط على الكوكب.

وبحسب الشركة فإن صور الأحذية الرياضية الممزقة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تروي القصة كاملة، ورغم إثارتها للجدل إلا أنّ الصور ليست سوى نماذج لأحذية رياضية محدودة ومبالغ فيها تبيعها "بالنسياغا".

ويشتهر المدير الإبداعي ومصمم الأزياء ديمنا (Demna) بذوقه التخريبي، وما أثاره إطلاق الأحذية الرياضية Paris من جدل ليس المرة الأولى إذ لطالما أدت تصاميمه إلى ردود فعل مربكة.

ويحمل الحذاء شعار Balenciaga مطبوعاً على حافة إصبع القدم ويأتي بنعل مطاطي لمزيدا من الراحة في الحركة بحسب الشركة.

وفي عام 2017، عرضت "بالنسياغا" حقيبة كلفتها 2145 دولارا، وأثارت السخرية لتماثلها مع حقيبة "Frakta" للعلامة التجارية "أيكيا". وفي ذلك الوقت، كانت حقيبة "Ikea" الأصلية تُباع بـ99 سنتا.

ووصفت "بالنسياغا" الحذاء الرياضي بأنه "تصميم كلاسيكي مُعدّل"، خضع "قماشه المستخدم للتمزيق وزوّد بأطراف خشنة، ما أوحى بأنه مستعمل".

وسأل موقع "SoleSavy" الإلكتروني، الذي يصف مجتمعه بأنه "عشاق الأحذية الرياضية الحقيقيون"، عما إذا كانت صيحة الأحذية الرياضية القديمة قد تجاوزت الحد.

وقالت محرّرة الأخبار في موقع Highsnobiety تورا نورتمان، إنّ العلامة التجارية "نقلتها إلى المستوى التالي"، مضيفة أنّ "بالنسياغا تستخدم عناصر تثير الجدل دوما".

وقال رئيس المحتوى التحريري في (GQ France) بام بوي في تعليق على "إنستغرام" إن رسالة المنتج واضحة: "اشترِه واحتفظ به إلى الأبد. وسيقنع ديمينا المدير الإبداعي في بالينسياغا الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على تحمل كلفة السلع الكمالية بشراء حذاء رياضي قديم المظهر مقابل 1450 يورو، إنه يقلب مفهوم الفخامة رأسا على عقب".

وتعرض الأحذية بنسخ لا تتجاوز 100 زوج للنساء والرجال على حد سواء، وسط توقعات كبيرة بنفاد النسخ المحدودة من الأسواق في أسرع وقت.

المصدر: CNN