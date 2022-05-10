الصين تسجل أعلى مستوى لسطح البحر منذ 40 عاما

ورد في تقرير عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن مستوى سطح البحر في مياه الصين عام 2021، شهد ارتفاعا بواقع 84 مم عن الأعوام الماضية مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1980.

ووفقا للتقرير سجلت الصين ارتفاعا في مستويات سطح البحر طوال الأعوام العشرة الماضية، لتبلغ نقطة عالية في عام 2021.

ويرجع ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير إلى الاحتباس الحراري، الذي أدى إلى توسع مياه البحر، وذوبان الأنهر الجليدية والقمم الجليدية في القطبين.

وفي الصين، يساهم هبوط الأرض أيضا في ارتفاع نسبي لمستوى سطح البحر.

وفي عام 2021، نجمت الكوارث البحرية في الصين بشكل رئيسي عن عواصف بحرية وأمواج البحر وكوارث الجليد البحري، ما كبد البلاد خسائر اقتصادية مباشرة يعادل 36 في المئة من متوسط الخسائر الاقتصادية خلال العقد الماضي.

وتعمل الصين على اتخاذ تدابير الوقاية من الكوارث البحرية، كتعزيز مشروعات الوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها، وحماية وصيانة مناطق الأحزمة الساحلية، والارتقاء بشبكة الرصد البحري، وتعزيز قدرة الإنذار المبكر البحري بشكل مستمر.

المصدر: "شينخوا"