عمره 3 مليون سنة.. طفل بريطاني يعثر على سن ميغالودون (صور)

عثر طفل في السادسة من عمره على سن سمك قرش يعود إلى حيوان ميغالودون العملاق من عصور ما قبل التاريخ، يمكن أن يصل عمره إلى 20 مليون سنة.

ويبلغ طول السن 10 سنتيمترات، وقد وجده الطفل سامي شيلتون على شاطئ باودسي في بريطانيا، حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن سامي شيلتون لم يكن يتوقع العثور على السن ذي الأربع بوصات، والذي يبلغ من العمر حوالي 3 ملايين عام.

وبعد الكشف على السن من قبل الخبراء، تم التأكيد أنه يعود إلى ميغالودون، أكبر سمكة قرش على الإطلاق.

وصرح والد سامي بأن ابنه يضع السن إلى جانبه خلال النوم لأنه "كان شديد التعلق به".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السن كانت تنتمي ذات مرة إلى سمكة قرش ضخمة تسمى "ميغالودون" وكان يُعتقد أن زعانفها وحدها بحجم إنسان بالغ، ويمكن أن يصل طوله إلى 67 قدمًا.

واسمها يعني "الأسنان الكبيرة"، ولها 250 سنا سميكا مصممة لانتزاع الفريسة وكسر عظامها، بما في ذلك الحيتان.

Sammy Shelton, six, wasn’t expecting to find the four-inch tooth, which is around three million years old.



But he was so pleased with the find that he now sleeps with it next to his bed. pic.twitter.com/zbQaRByjzs — Metro (@MetroUK) May 9, 2022

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية