بعد الانفصال عن أبو هشيمة.. الفنانة المصرية ياسمين صبري تحسم الجدل حول المهر والهدايا

أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

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وقالت ياسمين صبري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجأها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد عن ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.

وصرحت بأن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

وكان الطلاق قد حدث خلال الأيام الماضية بعد ان اتفق الطرفان على الانفصال بكل هدوء.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري