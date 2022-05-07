مصر.. تحذيرات بعد تسمم أسرة كاملة تناولت سمك الأرنب السام

حذر أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة في بورسعيد المصرية من تناول سمك الأرنب السام، وذلك إثر تسمم أسرة كاملة من 5 أفراد تناولوا هذا السمك.

وناشدت صحة بورسعيد في بيان، المواطنين بالابتعاد نهائيا عن تناول تلك السمكة السامة، وقالت إن هذا النوع من الأسماك يحتوي على غدد ذات سمية عالية، ويعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

ولفتت الصحة إلى أن أعراض التسمم تبدأ بارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع، وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعا.

وبينت الوزارة أن "سم هذه السمكة من نوع تترادوتوكسين، وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدا".

ولفتت إلى أن "بعض المواطنيين المصريين يغريهم كبد السمكة الكبير ويتم تناوله مع الطعام وهو ما يعرض حياتهم للخطر الداهم، وعلى الرغم من محاولة ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها، ولكن يصاب لحم السمكة ومن يأكلها لعدم الاتقان في إزالة الغدد السامة منها والذي يسبب الوفاة الفورية".

المصدر: "القاهرة 24"