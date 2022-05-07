وسائل إعلام عراقية: مزحة من العيار الثقيل بـ"الفياغرا" تودي بحياة عراقي في عيد ميلاده

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بوفاة شاب بسبب مزاح أصدقائه في يوم ميلاده بقضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وذكرت قناتا الفرات والسومرية نيوز العراقيتان، أن "شابا توفي نتيجة مزاح أصدقائه معه بوضع حبوب (فياغرا) في كعكة ميلاده ما أدى الى توقف عضلة القلب ووفاته بعد نقله إلى مستشفى المحمودية العام".

وحاولت RT التحقق من صحة الخبر بالتواصل مع مصادر أمنية وطبية، إلا أن مصدرا أمنيا قال "لا صحة لهذا الخبر".

وبعد البحث والتحقق من قبل RT تبين أن مصدر الخبر كان منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصية تدعي أنها طبيبة، وذكرت في منشورها أن "هذه الحادثة كانت قبل سنوات".

ولم يصدر عن السلطات العراقية حتى الآن أي موقف بشأن الحادثة.



المصدر: وسائل إعلام عراقية